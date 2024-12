Un vehicle topa contra un fanal a Encamp

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un vehicle ha topat contra un fanal, segons el departament de mobilitat, a la Carretera General 2, a la sortida d'Encamp. Els agents de circulació s'han desplaçat fins als llocs dels fets per, a través d'un dispositiu amb cons, desviar el trànsit per no provocar grans retencions, tot i que la circulació s'ha alentit a causa de l'accident. També s'hi han desplaçat els bombers per "netejar la calçada", i una ambulància del SUM. Es desconeixen els motius de la col·lisió, però, segons bombers "no ha estat un accident greu".