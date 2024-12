Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Molta gent aprofita les vacances de Nadal per visitar el Principat i enguany ha estat així. Durant el dia d'ahir es van enregistrar llargues cues i avui dia de Sant Esteve també ha estat així. Segons ha informat el departament de mobilitat, s'han format retencions d'un quilòmetre per sortir d'Andorra per la frontera del riu Runer. També s'ha enregistrat trànsit dens a la CG-2, a l'entrada de Canillo en sentit sud. Durant tot el dia també s'han format cues per entrar al país.