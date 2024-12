Un incendi a una botiga d'esports de la capital mobilitza els bombers el dia de Nadal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi originat a una botiga de materials i suplements esportius, situada al carrer Pere d'Urg, a Andorra la Vella, va obligar a mobilitzar els bombers, cap a les 19:30 hores. La cortina de fum es va originar a la mateixa botiga, que estava tancada, però ràpidament es va estendre cap a tot l'edifici, la qual cosa va fer que s'hagués de desallotjar. Fins als llocs dels fets es van desplaçar tres camions de bombers de la capital, i un altre de la Massana per donar suport. Tot i que va ser una mica "aparatós", per la "dificultat del carrer" i per "haver de mobilitzar més gent", el foc es va extingir sense problemes i no hi va haver cap ferit.

Incendi a una cuina d'Anyós

Els bombers també van haver d'intervenir a una cuina d'una casa particular a Anyós, al voltant de les 14 hores. Una intervenció que segons el cos "va ser més ràpida" i on el foc també va ser extingit sense problemes.