Dos detinguts per robatoris amb força durant la nit de Nadal

La nit de Nadal va deixar dos detinguts, un turista i un resident, per cometre robatoris amb força en domicilis particulars. Es tracta de dos homes, de 19 i 20 anys, acusats com a presumptes autors d'un furt denunciat el dia 24 a Escaldes. Els agents van intervenir sobre el terreny i es van trobar amb diferents estances del pis regirades i van veure una de les finestres de l'habitació forçada, per on haurien entrat els lladres. El mateix dia, al voltant de les 21 hores, a l'estació d'autobusos es troben una motxilla amb diferents objectes, que coincideixen amb la descripció del robatori que s'havia denunciat una hora abans.

La policia va interrogar, identificar i detenir els dos presumptes autors del robatori. A més, segons informa el cos, se'ls va vincular amb un altre furt amb força que es va produir el dia 15 de desembre, en un pis del mateix immoble. La investigació encara no està tancada i no es descarten més detencions.