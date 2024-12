Alerta per una estafa que es fa passar per Correus

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Nacional de Ciberseguretat ha alertat aquesta tarda d'un intent d'estafa que consisteix a enviar un missatge al mòbil fent-se passar per correus, demanant clicar a un enllaç per confirmar l'entrega d'un paquet. Aquests tipus de fraus busquen extreure dades personals i l'ANC recorda evitar respondre i clicar l'enllaç, així com verificar amb l'empresa oficial i bloquejar el remitent.