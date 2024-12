Retencions a la frontera i a Sant Julià en sentit nord aquest matí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els dies festius acostumen a ser sinònim de retencions al Principat, i les festes nadalenques no en són una excepció. Les cues han afectat, aquest matí, l'entrada al Principat per la frontera del riu Runer, amb trànsit dens que no ha superat el quilòmetre, i que ha començat al voltant de tres quarts de dotze, finalitzant poc menys d'una hora més tard. Al Principat, les retencions també han estat presents al centre de Sant Julià, en sentit nord, i a la General 4 d'entrada a la Massana en sentit sud, on s'ha arribat, aproximadament, al quilòmetre de cua, afectant també, el centre de la parròquia.

La situació a la xarxa viària s'ha anat normalitzant al llarg del matí, i la frontera amb França ja es troba oberta per a tots els vehicles i la fase groga només està activa per circular pel port d'Envalira, on són necessaris equipaments especials.