La patronal de la construcció demana quotes anuals d’obres

L’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda) ha enviat una carta als comuns en què es mostra favorable a l’extensió arreu del país del model de quotes a la construcció aprovat al juny pel comú de la Massana. Ho va revelar ahir al matí la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, en la roda de premsa posterior a la sessió de consell. L’Acoda considera que aquest model de creixement, semblant al que s’aplica en alguns cantons de Suïssa, facilita un desenvolupament sostenible i permet planificar millor les obres. “El que demana [...] és que mirem de modelar aquest creixement perquè per a ells també és molt difícil assumir el volum actual de projectes que hi ha en curs”, va explicar Sansa.

A la carta, l’Acoda assenyala que mentre no disposin “de les directrius generals d’ordenació” fixades pel Govern “i els estudis de càrrega”, els comuns “podrien establir igualment un sistema de quotes, més conservador”, amb referència al model impulsat pel comú de la Massana. L’Acoda recorda que la llei federal suïssa sobre l’odenació del territori “estableix límits estrictes a la quantitat de sòl que es pot destinar a la construcció de manera anual”. La llei també preveu que els cantons han de calcular “la demanda real de sòl edificable en funció del creixement demogràfic i altres necessitats específiques”. Això, segons l’Acoda, “evita la construcció excessiva i no planificada”, fet que permet “un ús racional i eficient del sòl”.

Inspirant-se en la llei suïssa, els representants dels constructors proposen limitar la construcció anual a cada parròquia dividint els usos del sòl. És a dir, destinant un percentatge a habitatges plurifamiliars de venda i de lloguer, un altre per a habitatges unifamiliars, un altre per a promocions comercials i un altre per a usos esportius i industrials. “D’aquesta manera, es podria controlar el tipus de construcció i evitar la saturació de determinades àrees o l’expansió desmesurada de la urbanització, i al mateix temps es donaria una estabilitat al sector, amb una visió de més llarg termini”, apunten els representants dels constructors.

PROTECCIÓ DEL PAISATGE

L’Acoda recalca que la protecció del paisatge natural és un “aspecte fonamental” de la llei. És per això que estableix limitacions a la construcció “en àrees sensibles, com ara zones verdes, muntanyes, llacs i altres espais que poden estar en perill si no se’ls atorga una protecció especial”, amb l’objectiu de “preservar la biodiversitat i evitar la degradació ambiental”.

Un altre aspecte positiu de la llei que l’Acoda destaca és que “promou la participació pública en el procés de planificació territorial”. Abans que s’aprovin projectes importants de desenvolupament urbà o de canvis en l’ús del sòl, la llei recalca que “s’ha de garantir que els ciutadans i altres parts interessades [...] tinguin l’oportunitat d’expressar la seva opinió”.

A Suïssa, cada cantó és responsable de la planificació dins del propi territori, amb l’obligació de complir les directrius federals. La llei és prou flexible perquè la normativa s’adapti a les necessitats locals i a les condicions territorials de cada cantó i, alhora, prou clara per mantenir “una coherència” en l’àmbit nacional, destaca l’Acoda.