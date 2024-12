Odissea per cobrar un xec

Una disputa civil va tancar-se amb l’emissió d’un xec per valor de 6.500 euros. Fins aquí tot normal, però el que no podia esperar el receptor dels diners era l’odissea que hauria de passar per intentar cobrar. L’home, resident al país de manera intermitent des dels 18 anys, denuncia al Diari que ha rebut un “tracte discriminatori” de la seva entitat bancària, que no li ha deixat ingressar l’import per motius “racistes i d’abús de poder”. Situació que s’ha repetit en diversos bancs, que tampoc l’han acceptat com a client, segons detalla.

Tal com explica l’afectat, el seu banc al·lega que té un deute pendent amb el saig de 800 euros, motiu pel qual té el compte bloquejat i no se li permet fer operacions. Una obligació que l’11 de desembre passat van acordar les dues parts que es pagaria amb mensualitats de 100 euros i que, segons afirma l’home, “em van assegurar que no hauria d’afectar que jo pogués obrir un nou compte”.

El problema s’enreda encara més quan explica que a la sucursal on va anar no tan sols van impedir-li operar amb el seu compte bloquejat, sinó que tampoc van permetre que ingressés els diners al compte de la seva parella, que es trobava present amb ell per donar el consentiment, ni obrir un nou compte per ingressar el xec i pagar el deute. A més, va afirmar que va rebre un tracte despectiu per part dels treballadors, que van arribar a dir-li que no podia ingressar l’import “perquè no ens dona la gana”, un menyspreu que va atribuir a causes racials pel seu origen portuguès, sempre segons la seva versió.

La situació personal de l’home és delicada. Segons va apuntar, necessita urgentment els diners perquè actualment no té ingressos ni estalvis, ja que va patir un accident laboral greu a Espanya que li ha impedit treballar els últims dos anys i viu del suport que li dona la seva parella, una dona andorrana que pateix una minusvalidesa. Per si no fos prou, l’home té problemes greus de cor, fet que l’ha portat a l’hospital en diverses ocasions, i que estan empitjorant a causa de l’estrès que li provoca la situació.

L’advocat del resident va lamentar que el que està vivint el seu client “li pot generar una angoixa que li costi la vida”, i va denunciar que l’actuació del banc “no té cap base legal”, ja que no té sentit que una entitat es negui a operar amb algú amb deutes quan el que vol és ingressar diners per a saldar-los. Per aquest motiu, el lletrat va apuntar que “es pot arribar a pensar que hi ha discriminació”, i es va reservar la possibilitat d’emprendre accions legals en un futur si no se soluciona el problema extrajudicialment i s’accepta el cobrament del xec.