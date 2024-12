Mor el polític i referent cultural Pere Moles Aristot

Verificat per

L’escaldenc Pere Moles Aristot va traspassar ahir als 89 anys. Nascut el 20 de gener del 1935, va ocupar diferents càrrecs polítics en l’àmbit nacional i comunal. Entre el 1970 i el 1971 va ser cònsol menor d’Andorra en representació d’Escaldes, que encara no era parròquia. Posteriorment, faria el salt al Consell General, amb una primera elecció el 26 de gener del 1979, quan Andorra començava a modernitzar les institucions, una transformació que es va aprofundir en el segon període com a conseller general del 1979 al 1981. Del 1986 al 1989 va ser la tercera etapa a la cambra parlamentària, en el moment que el Principat transitava d’un model feudal a una estructura més democràtica, i ocuparia un escó de nou del 1994 al 1997, la primera legislatura després de l’aprovació de la Constitució i la culminació d’Andorra en un estat plenament democràtic i modern reconegut internacionalment.

La seva petjada política va ser especialment activa en el desenvolupament de lleis enfocades en l’economia, el turisme i l’educació. Va ser un ferm defensor de la preservació de les tradicions i la història d’Andorra, un convenciment que va marcar altres àrees de la seva vida i que va reflectir en la publicació de diversos llibres. Un dels assaigs va ser Un tomb per Andorra a través de la seva història, publicat l’any d’esclat de la pandèmia, el 2020. Abans havia publicat Castells de fang, on reflexionava sobre la crisi de valors i econòmica de l’inici del tercer mil·lenni. L’obra Els andorrans som així va dedicar-la a explorar la idiosincràsia del poble andorrà, i va publicar també Al començament dels temps. Realitats i mites de les Valls d’Andorra, on abordava la història i les llegendes del Principat. La implicació en la vida cultural el va dur a ser membre de l’Esbart Santa Anna al moment que es va impulsar el Pessebre Vivent d’Escaldes, el 1955.

La missa funeral de l’expolític escaldenc serà avui a les 11 hores a l’església de Sant Pere Màrtir de la seva parròquia. El cap de Govern, Xavier Espot, en un missatge publicat a les seves xarxes socials, va donar el condol a la família i els amics, tot recordant-lo com un “escaldenc de pedra picada, polític implicat i narrador de la història d’Andorra”. També es va pronunciar en resposta al tuit de condol del Consell General, el parlamentari d’Escaldes Marc Magallón: “Una gran pèrdua, d’un gran escaldenc.”