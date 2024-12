El Govern obliga a convocar eleccions al comitè del SAAS

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Inspecció de Treball va resoldre divendres passat que el comitè d’empresa del SAAS ha de convocar eleccions parcials per posar fi al conflicte obert sobre la presidència de Jordi Fabra en substitució de Miguel Rey, que va deixar el càrrec per motius personals. La decisió no suposa cap sorpresa, ja que els representants dels treballadors coneixien per endavant aquest posicionament perquè havia estat comunicat verbalment. Precisament la forma va fer que els membres del comitè d’empresa la ignoressin i reclamessin a Treball una notificació per escrit.