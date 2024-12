Concòrdia vol invertir 7,6 milions d’euros de Turisme en innovació

El grup parlamentari de Concòrdia va presentar ahir les esmenes al pressupost de l’estat. Entre les principals, la formació proposa augmentar les inversions reals en habitatge i crear un parc d’innovació. La partida per impulsar aquestes activitats sortiria del pressupost d’Andorra Turisme, que perdria 7,6 milions d’euros, ja que el partit concep que el funcionament de l’entitat “seria més eficient si s’integra al ministeri de Turisme”, van apuntar.

Una altra proposta és accelerar el projecte de connexió de transport públic segregat, actualment encara en fase d’estudi preliminar. Concòrdia vol incloure en el pressupost una partida de 200.000 euros, destinats al projecte constructiu d’un sistema col·lectiu de transport tipus “tram”, unint les parròquies de Sant Julià de Lòria i d’Escaldes-Engordany, d’acord amb l’estudi de recorregut encarregat pel Govern. Concòrdia va remarcar que l’impuls del tramvia és “essencial per tal de descongestionar el trànsit al país”, i va explicar que els fons dedicats al projecte se sostraurien de la partida de més d’un milió d’euros destinada al transport aeri nacional.

Per millorar l’eficiència de l’administració, Concòrdia va demanar que s’elimini l’Agència Nacional de Ciberseguretat, ja que “les seves funcions poden ser exercides d’una manera efectiva pels departaments del Govern”. En aquest aspecte, el partit considera que “la duplicació institucional sistemàtica que té lloc al país opera en contra del principi d’eficiència de l’administració, multiplicant de forma innecessària els recursos materials i de personal”.

El partit també aposta per una reducció en la despesa en recursos humans. Segons Concòrdia, aquesta ascendeix a “més d’un milió d’euros” anuals per al gabinet del cap de Govern o per a la secretaria general. A més, també demana reduir la despesa de personal que hi ha prevista per a l’acord d’associació i eliminar la despesa prevista per a la campanya que, segons Concòrdia, “reflecteix, de forma pràcticament exclusiva, els elements positius de l’acord d’associació, i que porta a una confusió i desinformació creixent per part de la ciutadania. Així doncs, es rebaixen també aquests conceptes”.

EL PS DEMANA PROGRAMES PER A LA COMPRA DEL PRIMER PIS El Partit Socialdemòcrata va presentar 21 esmenes al pressupost. La presidenta suplent, Susanna Vela, i el conseller general Pere Baró van destacar ahir en roda de premsa que s’encomana a Govern la creació d’un programa per a la compra d’un primer habitatge per tal de facilitar l’accés “a la propietat i poder alliberar pisos de lloguer, evitant el daltabaix que es podria crear l’any 2027, quan la mesura de bloqueig dels lloguers arribi a la seva fi”.



En aquest sentit, la proposta socialdemòcrata és que el Govern subvencioni el 30% de la compra. La subvenció gravaria l’immoble adquirit de manera que en cas de transmissió s’hauria de retornar sense interessos i amb l’excepció de retorn en cas d’herència. El 70% restant provindria d’un préstec bancari negociat pel Govern amb les entitats financeres per a aquest tipus d’operacions.



El partit també va demanar que es lligui l’augment salarial a l’IPC per a totes les retribucions. L’objectiu de l’esmena, segons va explicar, és evitar la situació actual que està passant entre patronals i sindicats, que “no aconsegueixen posar-se d’acord” per augmentar els sous, va explicar Vela. L’increment lligat a l’IPC seria la pujada mínima i després es podria continuar negociant la resta de salaris, va afegir Vela.