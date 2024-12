Andorra disposa de 41.765 llars, gairebé la meitat unipersonals

Per parròquies, Andorra la Vella concentra el major nombre de llars, amb 12.519, seguida d’Escaldes-Engordany (7.016) i Encamp (6.192). Ordino és la parròquia amb menys llars (2.570), mentre que Canillo ha experimentat el creixement més significatiu en el període 2019-2023, amb un increment del 45,1%. Aquesta tendència reflecteix els canvis demogràfics i l’envelliment poblacional al país.

Segons l’informe, el tipus d’habitatge també destaca aspectes demogràfics rellevants. Gairebé dues terceres parts (64,5%) de les llars estan formades per parelles en què ambdós membres són de nacionalitat estrangera, mentre que un 25,4% són parelles andorranes i un 10,1% estan formades per un membre andorrà i un altre de nacionalitat estrangera.

Pel que fa als habitatges amb menors, el 75,1% de les unitats familiars del país no tenen fills, un percentatge que inclou principalment parelles sense menors (27,1%) i persones que viuen soles, especialment menors de 65 anys (22,4%). En canvi, les llars amb fills representen només el 18,7%, amb predomini de parelles amb un sol fill menor de 18 anys (10,0%).

L’evolució del nombre mitjà de membres per vivenda reflecteix una lleugera disminució en els darrers anys, passant de 2,2 membres el 2019 a 2,0 el 2023, fet que coincideix amb una pujada de les unipersonals, que han augmentat un 12,7% en només un any.

Aquestes dades posen de manifest els canvis en les estructures familiars del Principat, marcats per una major presència de llars petites i l’impacte de l’envelliment.

ELS HOMES COBREN DE MITJANA 546 EUROS MENSUALS MÉS QUE LES DONES

L’informe d’estadístiques de gènere d’Andorra per al 2023, publicat ahir pel Govern, destaca un increment en els salaris mitjans per a homes i dones, encara que persisteix una significativa bretxa en els salaris declarats. El salari mitjà anual per als homes va ser de 2.703 euros (5% més que el 2022), mentre que per a les dones va ser de 2.158 euros (7% més que l’any anterior). Això suposa una diferència de 546 euros a favor dels homes. En els últims cinc anys, els homes han percebut una mitjana de 2.508 euros, davant dels 1.974 per a les dones.



En els últims resultats de l’informe de gènere del país, el nombre d’assalariats ha crescut de mitjana, han participat activament en el món laboral 22.516 homes (4,8% més) i 20.995 dones (3,8% més). Això reflecteix un creixement general del 4,4% en comparació al 2022, amb els homes representant un lleuger predomini numèric.



Segons el departament d’Estadística l’esperança de vida mitjana continua afavorint les dones (86,3 anys) davant dels homes (81,0 anys).