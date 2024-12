Treballs per concretar les accions del pla de prevenció de residus

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dels objectius del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat és reduir de manera important la generació de residus urbans. De fet, la Llei d’economia circular (LEC) marca una reducció del 15% el 2030 respecte de les dades del 2010 i d’un 20% el 2035. I precisament per poder “concretar i aterrar els punts estratègics” que marca tant la llei d’economia circular com el Pla nacional de residus, l’executiu ha adjudicat els treballs per fixar el pla de prevenció de residus a l’empresa Spora Consultoria i Comunicació per un import de 20.900 euros.