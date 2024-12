SETAP365 entrega 40 menús de Nadal a Càritas

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Quaranta persones gaudiran d'un àpat especial de Nadal gràcies a la donació de SETAP365, el grup que incorpora les estacions d’esquí de Soldeu El Tarter i Pal Arinsal. L'entrega solidària forma part de la col·laboració de la societat amb Càritas i el Banc d’Aliments que han rebut avui els quaranta menús nutricionalment saludables per a persones en situació de precarietat alimentària, segons informa SETAP365.

L’acció MenjAND Solidari prové de la candidatura dels Campionats del Món d’esquí Andorra 2029 en la qual es van repartir 430 menús en tres ocasions diferents. Els menús s’han elaborat a la cuina de L’Abarset d’El Tarter amb el reaprofitament d’aliments de l’estació i estan formats per escudella, lluç amb verdura i salsa verda, corder estofat i pastís de formatge. SETAP365 destaca que el circuit gastronòmic solidari és possible per la intervenció de l’estació com a promotora del projecte i de la producció dels menús; els proveïdors que aporten els aliments; les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, i els agents socials com són les entitats i associacions que tenen el vincle directe amb aquests col·lectius.