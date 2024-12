Rescatats tres excursionistes atrapats al refugi del Pla de l'Estany

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers han hagut de rescatar tres excursionistes que s'han quedat atrapats al refugi del Pla de l'Estany, a la Massana, després de passar-hi la nit. Al voltant de les 10 hores d'aquest matí, els afectats s'han vist atrapats pel temporal, i sense el material especial necessàri per poder baixar, han decidit trucar als bombers perquè els ajudessin. Agents del cos han pujat a peu fins al refugi per portar-los el material necessari, com per exemple raquetes, perquè poguessin completar la baixada i tornar sans i estalvis a casa.

Intervencions a Sant Julià per arbres caiguts

El temporal de vent i neu ha provocat que, al llarg del dia d'avui, el cos de bombers hagin hagut de fer diverses sortides. Dues d'aquestes han estat a la parròquia de Sant Julià, concretament a Fontaneda i a Aubinyà. A causa del fort vent, alguns arbres han caigut a la carretera, i bombers ha hagut de mobilitzar-se per retirar-los. Aquests fets no han provocat danys, segons informa el cos.