Les ventades anunciades per Meteorologia van ser molt intenses ahir al vespre a les zones altes del país. La més forta es va registrar a la Tossa d'Espiolets amb 143 quilòmetres per hora, a la Borda Vidal es va arribar a ràfegues de 109 quilòmetres per hora i al Roc de Sant Pere es van registrar 78 quilòmetres per hora.

El servei meteorològic manté activat l'avís taronja perquè el torb provocarà problemes de visibilitat a les parròquies altes. La previsió és que les ràfegues puguin arribar "als 100 quilòmetres als fons de vall i s de vall i superar amb escreix els 140 quilòmetres per hora als cims". El pronòstic és que el vent sigui més fort entre les 18 hores d'avui dilluns i les 15 hores de demà a tot el territori.