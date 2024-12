El PS demana que l'increment salarial es lligui a l'IPC

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat avui les esmenes al pressupost del 2025. En total, n'han presentat 21 amb l'objectiu de "solucionar els problemes del dia a dia, però també abordar les qüestions a llarg termini".

Entre les propostes, el PS ha demanat que es lligui l'augment salarial a l'IPC per a totes les retribucions. L'objectiu de l'esmena, segons han explicat, és evitar la situació actual que està passant entre la CEA i l'UsDA, que "no aconsegueixen posar-se d'acord" per augmentar els sous, ha explicat Susanna Vela. L'increment lligat a l'IPC, però, seria el mínim, i després es podria negociar si cal tocar a l'alça alguna retribució més, ha afegit Vela.