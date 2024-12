Mor l'exconseller Pere Moles Aristot

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Pere Moles Aristot ha traspassat avui als 89 anys. El polític escaldenc va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat i va ser conseller general en les legislatures del 1979, el 1981, del 1986 al 1989 i del 1994 al 1997.

Moles Aristot va ser cònsol menor en representació d'Escaldes el 1970-1971 amb Joan Armengol com a mandatari d'Andorra la Vella, quan encara no existia Escaldes com a parròquia. El difunt va participar activament en el món cultural i va ser membre de l'Esbart Santa Anna al moment que es va impulsar el Pessebre Vivent d'Escaldes, el 1955.