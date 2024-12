La justícia farà ús de la intel·ligència artificial perquè les sentències siguin més anònimes

La intel·ligència artificial s’està endinsant cada cop més a la societat, i el poder judicial no n’és l’excepció. El Consell Superior de la Justícia (CSJ) està treballant juntament amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Centre de Documentació Judicial (CENDOJ) la implementació de la IA per ajudar en la publicació i anonimització de les sentències i la creació d’un nou buscador que faciliti la feina dels professionals.

El president del CSJ, Josep Maria Rossell, va explicar al Diari que “fins ara les sentències es feien a través d’oficials i després les entraven mitjançant un sistema que no era ben bé un cercador, però que permetia accedir a la jurisprudència”. Aquest sistema tenia “deficiències” en alguns aspectes com l’anonimat, ja que algunes sentències tenien informació personal dels acusats. Ara, gràcies al treball conjunt amb l’homòleg espanyol, es contractarà una empresa perquè posi en marxa un sistema impulsat per IA que recollirà les més de 14.000 sentències que hi ha actualment al sistema i eliminarà tota la informació que incompleixi la llei de protecció de dades.

Un cop estiguin netejada tota la jurisprudència, sortirà a concurs durant el primer trimestre del 2025 la contractació d’una empresa perquè realitzi un buscador, també impulsat per intel·ligència artificial, perquè els professionals de la justícia i tota la ciutadania puguin accedir a la informació. Rossell va definir el canvi com “un salt qualitatiu molt important”, ja que el cercador també inclourà petits resums fets per un programa informàtic que recolliran les dades més rellevants de cada cas d’una manera clara i senzilla.

Una altra de les novetats que implementarà el cercador és la introducció de diversos termes clau per a facilitar la recerca. Rossell va explicar que “tots els procediments penals i administratius tenen un vocabulari tècnic compartit”, per aquest motiu, es podrà buscar per paraules al buscador que, gràcies a la IA, et mostrarà tota la jurisprudència que correspongui al terme buscat.

Aquestes seran només els primers passos amb la tecnologia. El president del CSJ va avançar que de cara als anys vinents no descarten continuar implementant la intel·ligència a altres aspectes que puguin ser beneficiosos per al sistema de justícia.