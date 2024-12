Gent Gran d’Andorra la Vella reparteix 100 euros al dècim

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Loteria de Nadal ha caigut també a Andorra. L’Associació de Gent Gran de la capital és premiada amb 100 euros el dècim en la ja tradicional gala celebrada cada 22 de desembre a Madrid. En aquesta ocasió, el número agraciat ha sigut el 10477.

Una alegria que també ha sigut compartida a la localitat catalana de la Seu d’Urgell, on s’ha repartit part d’un tercer premi a l’administració Els Minairons, tal com va informar Ràdio Seu. El número guanyador ha sigut el 11840. Enguany l’administració també ha repartit el 00055, que ha rebut 100 euros per butlleta.