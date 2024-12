França tornarà a apujar el preu del tabac coincidint amb l’inici d’any

A partir de l’1 de gener del 2025, el preu del tabac a França experimentarà un nou increment i es consolidarà així una tendència sostinguda d’augment de costos que busca desincentivar el consum de productes del tabac. Segons les dades oficials, el preu mitjà d’un paquet de cigarrets se situarà en els 12,50 euros, amb alguns productes com Marlboro o Dunhill arribant fins als 13,20 euros. Aquesta mesura forma part d’un nou mètode de càlcul, que indexa els preus del tabac a la inflació per adaptar-los al cost de la vida.

Aquest augment s’afegeix a altres increments aplicats el gener i el març del 2024, que van elevar els preus en 50 cèntims, fins a 1 euro segons la marca. En paral·lel, el preu del tabac de caragolar també experimentarà un increment significatiu, amb algunes referències superant els 17 euros per 30 grams, un segment que cada cop atrau més fumadors a causa del preu elevat dels cigarrets industrials.

França es consolida com un dels països amb els preus del tabac més alts d’Europa, només superat per Irlanda. Per contrast, Luxemburg ofereix un paquet de cigarrets a una mitjana de 5,50 euros, menys de la meitat que a França, mentre que a Espanya el preu mitjà és de 6 euros i a Itàlia se situa al voltant d’aquesta mateixa xifra. Alemanya i Suïssa també mantenen preus més baixos que França, amb una mitjana de 7,30 euros i 9,50 euros per paquet, respectivament.

Andorra es troba en una situació particular en aquest panorama de preus. Amb un preu mitjà d’uns 4 euros per paquet de cigarrets, el Principat ofereix uns costos significativament inferiors als dels seus veïns. Tot i això, la legislació andorrana estableix que el preu del tabac no pot ser més d’un 35% inferior al de França o Espanya, amb l’objectiu de combatre el contraban. Aquesta diferència de preus ha fet que el tabac sigui un dels productes més atractius per als compradors estrangers, però també ha generat un problema constant de tràfic il·legal.

Amb l’entrada en vigor del nou augment de preus, França preveu situar el cost del paquet de cigarrets per sobre dels 13 euros el 2026. Aquesta progressió continuarà alimentant la demanda de tabac a preus més assequibles en altres països, com Andorra o Luxemburg, i podria intensificar els esforços policials per combatre el contraban a les fronteres.