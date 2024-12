Els preus ja no són un atractiu per al turista, que valora la seguretat i l’entorn natural

Andorra segueix sent una destinació atractiva per als visitants, però un estudi recent de la Cambra de Comerç evidencia que no tot és perfecte en l’experiència turística i comercial. Amb una mostra de més de 1.300 visitants enquestats entre el juny i el novembre de 2024, l’informe destaca els punts forts i febles que defineixen la seva experiència.

La seguretat i la qualitat de l’espai urbà continuen sent els dos aspectes més ben valorats. Els turistes atorguen a aquests àmbits una puntuació mitjana de 9,2 i 9,1 respectivament, unes dades que reflecteixen la confiança que Andorra genera com a destinació tranquil·la i ben cuidada. Això no només es tradueix en més sensació de benestar entre els visitants, sinó també en un augment de la percepció del Principat com un lloc de vacances ideal per a famílies i parelles.

També hi ha consens a l’hora d’assenyalar l’atenció al client com un altre punt fort. L’estudi reflecteix una puntuació mitjana de 8,5 en aquest aspecte, fet que demostra que el sector serveis andorrà sap respondre a les necessitats dels visitants. Comerços, hotels i restaurants són especialment destacats per la seva hospitalitat i amabilitat, un element que ajuda a construir una imatge positiva. Així mateix, els turistes aprecien la comoditat i accessibilitat dels eixos comercials, que també obtenen una nota elevada, superior al 8.

Malgrat aquests punts forts, un aspecte negatiu ressalta de forma contundent: els preus. Amb una puntuació mitjana de 7, els costos associats a l’experiència turística, tant pel que fa als productes com als serveis, són el gran taló d’Aquil·les de l’oferta comercial andorrana. Tant turistes com excursionistes consideren que els preus són elevats en comparació amb altres destins pròxims, un fet que pot condicionar la decisió de tornar a visitar el país. A més, la percepció sobre el cost és sobretot baixa entre els excursionistes, que en algunes categories de l’enquesta han valorat aquest punt fins i tot més negativament que els turistes. Tot i això, s’ha de precisar que la puntuació de set és també elevada, encara que és la més baixa en la valoració.

En aquest sentit, els motius de compra també mostren diferències entre els perfils de visitants. Mentre que els turistes afirmen que la principal motivació per comprar és “gaudir del destí”, els excursionistes posen més èmfasi en els preus com a factor determinant.

Un altre punt d’interès són les preferències de compra segons la procedència dels visitants. Els espanyols, que representen més del 70% dels turistes, prioritzen productes com perfumeria, vestimenta i accessoris de moda, mentre que els francesos opten majoritàriament pel tabac i les begudes alcohòliques. L’informe ofereix dades interessants sobre la despesa mitjana dels visitants. Els turistes gasten prop de 107 euros per persona i dia durant l’estada, mentre que els excursionistes, amb una despesa mitjana de 134 euros, superen notablement els turistes en aquesta categoria. Aquesta diferència es pot explicar pel fet que els excursionistes tendeixen a aprofitar més les compres en un sol dia, mentre que els turistes diversifiquen les despeses al llarg de l’estada.