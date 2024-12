Els homes cobren 546 euros més que les dones

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'informe d'estadístiques de gènere d'Andorra per a 2023 destaca un increment en els salaris mitjans per a homes i dones, encara que persisteix una significativa bretxa en els salaris declarats. El salari mitjà anual per als homes va ser de 2.703 euros (5% més que el 2022), mentre que per a les dones va ser de 2.158 euros (7% més que l'any anterior). Això suposa una diferència de 546 euros a favor dels homes. En els últims cinc anys, els homes han percebut una mitjana de 2.508 euros, enfront dels 1.974 per a les dones.

En els últims resultats de l'informe de gènere del país, el nombre d'assalariats ha crescut en mitjana, han participat activament en el món laboral 22.516 homes (4,8% més) i 20.995 dones (3,8% més). Això reflecteix un creixement general del 4,4% en comparació al 2022, amb els homes representant un lleuger predomini numèric.

Segons el departament d'Estadística l'esperança de vida mitjana continua afavorint a les dones (86,3 anys) enfront dels homes (81,0 anys). Aquesta diferència també s'observa en les edats com en el tram de 30-34 anys, on la diferència continua sent favorable a les dones en 4,8 anys, i al tram de 60-64 anys l’esperança de vida de les dones és de 27,4 anys, mentre que pels homes és de 23,1 anys.

D'acord amb les estadístiques de gènere del Govern, en l'etapa del pre-ensenyament superior, en els darrers cinc cursos acadèmics, el nombre de nois ha estat sempre major que el de noies, amb una mitjana de 5.710 nois (un 51,5%) per 5.380 noies, el 48,5% restant.

En el curs 2023-2024, s'ha registrat un augment en els estudiants d'educació superior, amb increments del 13,9% per als homes i 9,5% per a les dones. Malgrat això, les dones en els últims cinc anys han representat un grup més gran en aquest nivell educatiu.

Tal com reflecteixen les dades publicades pel departament d'Estadística el saldo migratori de 2023 per als homes és de 1.882, la qual cosa representa un augment del 55,9% respecte a l'any anterior. Per a les dones, el saldo migratori és de 1.525 persones més, un increment del 126,6% en comparació amb 2022. En mitjana, durant els últims cinc anys, el saldo migratori ha estat de +971 persones per als homes i de +666 persones per a les dones.

Les dones continuen liderant el voluntariat, segons el departament d'Estadística, amb un 70% de representació al llarg del 2023, encara que els homes han mostrat un increment de l'11,4% en la seva participació.