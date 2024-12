Dotze hores de Madrid a la Seu

Air Nostrum va cancel·lar el divendres 13 de desembre els vols des de Madrid i Palma de Mallorca fins a l’aeroport d’Andorra-la Seu. El vol balear, per exemple, que havia d’aterrar a les 10.10 hores, va ser suspès, fet que va provocar que l’avió que havia de fer el trajecte a la inversa no fos a la Seu d’Urgell i s’obligués a cancel·lar el vol de tornada. El mateix va passar amb els que cobrien la ruta amb la capital espanyola a principi de mes. La resposta per part de la companyia fa referència a problemes tècnics.

En el cas del vol de divendres, la comunicació de suspensió es va produir a escasses dues hores de l’enlairament i va agafar de sorpresa molts usuaris que ja havien comprat els bitllets. És el cas de Ruth Garcia, passatgera que havia de sortir divendres al vol de les 14.45 hores i que connectava Madrid i la Seu d’Urgell. Explica que la notificació li va arribar en el moment que havia de fer la facturació al mateix aeroport.

“Vaig trucar a atenció al client i em van dir que tornés a casa, que havia caigut el sistema i que aquell dia no sortirien més vols”, explica Garcia, que després va enfilar el camí fins a l’oficina de clients d’Iberia, on hi havia “una cua llarguíssima de gent en la mateixa situació. Hi vaig estar dues hores”. La solució que li van donar al taulell va ser agafar un vol amb sortida a les 19.05 hores en direcció Barcelona i fer un desplaçament en bus fins a la Seu d’Urgell. I, tot i que en un principi no se n’havia de fer càrrec, Air Nostrum va acabar contractant una furgoneta fins a Andorra la Vella que van utilitzar tres persones. Per la seva part, els que realitzaven el trajecte des de Palma van ser enviats a l’aeroport de Lleida-Alguaire. A altres passatgers se’ls va oferir volar fins a Tolosa i fer la resta del desplaçament per carretera. També va haver-hi un alt percentatge que va renunciar a viatjar. En total, Ruth Garcia va invertir 12 hores per recórrer la distància entre l’aeroport de Madrid-Barajas i el Principat.

R. V. és consumidor habitual del servei i explica “que abans els vols es desviaven a la mínima a altres aeroports”, però que en l’actualitat ja s’estan fent aterratges amb boira i pluja a la Seu. En aquest sentit, considera que el servei ha millorat en comparació amb anys anteriors i que s’ha de tenir en compte que l’avió que efectua el trajecte els divendres ja porta dos viatges fets. Un a Melilla i un altre al sud d’Espanya. “És molt probable que ja vinguin espatllats d’allà i per això s’han de cancel·lar”, relata. “Una vegada me’l van anul·lar i, de seguida, em van tornar els diners. Jo vaig decidir quedar-me a Madrid, però per a la gent que volia fer el viatge li van posar un vol especial l’endemà. Hi van viatjar set persones”, conclou. Les principals causes de desviaments, anul·lacions i retards són per la meteorologia i les petites dimensions de la instal·lació, on no sempre es disposa de les eines per fer les reparacions.

Tal com detallen fonts oficials, des de Govern ja s’han donat diverses conversacions amb l’empresa de transport aeri reclamant explicacions del que havia succeït. En aquesta ocasió, la companyia va al·legar, a banda dels problemes tècnics, factors meteorològics adversos que feien complicar l’aterrament a la pista urgellenca. El secretari d’Estat de Transports, David Forné, va demanar a Air Nostrum que prengui totes les mesures necessàries per evitar que fenòmens com aquests tornin a succeir, ja que donen mala imatge del recinte.