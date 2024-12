Concert de Nadal de les corals Casamanya i Piulets

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les veus de la coral Casamanya, sota la direcció de Josep Puig, i la coral infantil Piulets d’Ordino, a càrrec de Rafael Serrallet, van sonar ahir a l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià en el tradicional concert de Nadal de la parròquia. Familiars, amics i veïns es van reunir per gaudir del recital previ a les festes nadalenques, en què es van cantar nadales com El burrito sabanero, Jingle Bells, Santa Nit o Pastorets i pastoretes. També es van interpretar peces clàssiques de Mozart i Händel. En total, van ser 12 cantants de la coral Casamanya i 12 infants de la coral Piulets d’Ordino, que van interpretar temes molt coneguts. El concert va cloure amb la interpretació conjunta entre les dues corals de nadales tradicionals catalanes com ara Fum, fum, fum o El noi de la mare.