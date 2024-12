Accident entre un cotxe i una llevaneu a l'Ospitalet

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cotxe va xocar contra una llevaneu ahir a la nit a l'RN20 a l'altura de la localitat francesa de l'Ospitalet, segons apunta avui el diari francès 'La Dépeche'. Els fets van passar al voltant de les 21.20 hores, quan el cotxe, amb quatre ocupants dins, circulava per la calçada sense els equipaments necessaris i va patinar, fet que va provocar que el conductor perdés el control del vehicle i xoques contra una llevaneu. Tot i l'aparatós accident, segons informa el mitjà francès, només el conductor del cotxe va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat a l'hospital de les Valls de l'Arieja. El servei de circulació francès recorda que "és important disposar de l'equipament especial per circular per les carreteres que el necessitin".