El 64% de les parelles són de residents estrangers

Les parelles que viuen al Principat estan formades majoritàriament per residents estrangers, segons conclou un informe d'Estadística que indica que el 64,5% de les parelles són de no andorrans, per un 25,4% integrades per ciutadans nacionals. L'estudi recull que hi ha un 10,1% de parelles formades per un andorrà i un estranger, segons dades de l'any passat i que mostren percentatges que es mantenen estables pels tres grups en tot l'històric disponible, que es remunta al 2015.

Estadística especifica el nombre de llars per parròquia, que corresponen a la distribució de la població. Del total de 41.765 llars, Andorra la Vella encapçala la llista amb 12.519, a Escaldes n'hi ha 7.016 i l'últim lloc és per a Ordino amb 2.570 llars. L'informe destaca que Canillo és la parròquia que més ha augmentat en nombre de llars entre el 2019 i el 2023, amb un 45,1% més, fins a 3.429, seguida de la Massana que puja un 20,2%. Sant Julià registra el creixement menor durant aquest període amb un 10,8% d'augment.

D'altra banda, cal destacar que durant el 2023 del total de 41.765 llars que hi ha al país, el 47% (19.632) són unipersonals, és a dir, amb un sol membre. Les llars amb dos membres representen el 22,5% del total (9.397), mentre que les llars amb entre tres i cinc membres són el 29,5% (12.300). Finalment, es comptabilitzen un 1% de llars (436) amb més de cinc membres. El nombre mitjà de membres per llar evoluciona lleugerament a la baixa en els darrers cinc anys, passant de 2,2 membres l'any 2019 a 2 membres l'any 2023.