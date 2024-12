Prohibir fumar a les terrasses?

El setembre d’aquest 2024 la Comissió Europea recomanava als països membres de la Unió Europea ampliar les restriccions de fumar tabac i cigarretes electròniques en espais oberts, com per exemple a les terrasses dels bars i restaurants. Aquesta recomanació sanitària busca protegir la població d’inhalar el fum passiu en espais públics, especialment en llocs on es puguin concentrar infants i adolescents. I és que el tabac “és el principal factor de risc de càncer, amb més d’una quarta part de les morts per càncer atribuïdes al tabaquisme a la UE, Islàndia i Noruega”, detallava la Comissió Europea en un comunicat.

Les polítiques en salut depenen exclusivament de cada estat membre, i per aquest motiu és competència de cada país implementar aquest suggeriment. Tot i que Andorra no forma part de la Unió Europea i el Govern tampoc ha fet cap proposta al respecte, com veurien els negocis de la restauració del país aplicar aquesta hipotètica iniciativa?

“Hi ha ciutats del món que ja ho tenen i és probable que es vagi cap aquí”, manifesta el director de la Unió Hotelera Andorrana (UHA), Jordi Pujol. Des de l’entitat expliquen que mai se’ls ha plantejat una mesura d’aquest tipus i consideren que si es dugués a terme no comportaria “un impacte de perdre molts clients”, sinó que seria un aspecte més “social” perquè els fumadors s’aixecarien per anar a fumar en un lloc a prop de l’establiment, com passa actualment en aquells bars o restaurants que no tenen terrassa i surten a fora un moment per fumar. Per a l’associació, l’impacte més gran seria si la implementació ha de suposar un “cost afegit” per al restaurador, és a dir, en cas que els propietaris hagin d’instal·lar alguna zona delimitada, com una “peixera” dins del negoci perquè el fum no es propagui cap a la resta de clients, comenta el director de l’UHA.

“Ho veuria fatal, tots som conscients dels problemes de salut, però consumir tabac ajuda els restauradors a poder vendre producte”, comenta el gerent del Restaurant l’Orri, Jordi Cerqueda. El responsable d’aquest local assegura que econòmicament pot ser molt perjudicial perquè els clients fumadors “deixaran de consumir o marxaran”. En aquest sentit, no veu amb bons ulls que es pugui aplicar aquesta mesura perquè els fumadors fan que hi hagi un increment del “nombre de clients i estic convençut que disminuiria la facturació, i això acaba repercutint en els llocs de treball”, analitza Cerqueda. El gerent també explica que en el seu cas la terrassa és molt espaiosa i gran i la gent es pot moure i canviar de taula si el fum els molesta.

“És absurd i incoherent”, assegura el responsable del restaurant Can Manel, Carles Flinch. “Si fan això també hauran de prohibir fumar al carrer, perquè la nostra terrassa és al carrer, no ho trobo coherent”, afegeix Flinch. I ho ha exemplificat comparant un fumador en una terrassa amb una persona que va caminant per la vorera, ja que considera que és pràcticament el mateix.

“Hi ha gent a qui li molesta bastant el fum i m’he trobat casos en què acaben marxant”, comenten fonts del restaurant Don Félix Lounge. De totes maneres, des d’aquest espai gastronòmic reconeixen que els fumadors solen situar-se en les terrasses, “fins i tot a l’hivern”, i que els turistes valoren que es pugui fumar en aquests espais del país. “Penso que a Andorra hauria de ser diferent perquè som un país de tabac, però si treuen la llei, tampoc no em semblaria malament”, exposen des d’aquest espai gastronòmic.

“A nosaltres no ens perjudicaria”, expliquen fonts del Cheese’s Art Andorra. De fet, des d’aquest espai asseguren que actualment no els afecta amb escreix perquè la seva terrassa és molt petita, tenen poques taules i “ja tenim uns vidres entre les taules”, detallen en aquest sentit.