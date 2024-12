La policia va atendre l’any passat un total de 10.354 requeriments

Verificat per

La policia va gestionar durant l’any 2023 un volum significatiu d’intervencions, decomisos i operacions. Segons la memòria publicada recentment, es van registrar més de 10.300 requeriments, es van confiscar grans quantitats de tabac i estupefaents, i es van dur a terme diverses actuacions policials destacades.

Al llarg de l’any, la policia va rebre un total de 10.354 requeriments. D’aquests, el 85% provenien de sol·licituds ciutadanes, mentre que el 15% van ser actuacions iniciades directament pels agents. Gener, febrer i agost van ser els mesos amb més activitat, coincidint amb l’increment de la població derivat de la temporada turística i d’esdeveniments especials. La major part de les intervencions es van concentrar a les parròquies centrals, amb Andorra la Vella acumulant el 36% dels requeriments i Escaldes-Engordany un 22%. Altres zones amb activitat rellevant van ser el Pas de la Casa, amb el 18% del total. Les situacions més habituals inclouen obertures de pisos, alteracions de l’ordre públic, queixes per sorolls i conflictes domèstics o de violència de gènere.

El contraban de tabac va continuar sent una de les principals línies d’actuació del cos. Durant l’any es van decomissar 65.398 paquets de tabac i 119,75 quilograms de picadura, un increment del 58% respecte a l’any anterior. Si es consideren les intervencions conjuntes amb els agents de duana, aquestes xifres s’eleven fins als 112.103 paquets i més de 221 quilograms de picadura confiscats.

En matèria d’estupefaents, la policia va decomissar 9,36 quilograms de cànnabis i derivats, i 776,8 grams de drogues tòxiques, com cocaïna, èxtasi i ketamina. Entre les operacions més rellevants es troba la TIM 2.0, que va concloure amb 26 detencions, i la Big bang, amb 532 grams de drogues confiscades i 71 pastilles intervingudes.

Durant l’any, es van dur a terme altres actuacions policials de gran impacte. L’operació llobarro va permetre desmantellar una xarxa de contraban de tabac amb sis detencions i 77.879 paquets decomissats. L’operació garsa, per la seva banda, es va centrar en una xarxa dedicada a sostraccions i estafes comercials, que va acabar amb sis detinguts més.

En total, el cos de policia va efectuar 1.025 detencions, una xifra lleugerament inferior a la registrada el 2022, amb una disminució del 7%. Les principals causes de detenció van incloure la conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues, amb 449 casos, tot i que aquesta tipologia va experimentar una reducció del 17%. En canvi, els delictes relacionats amb el tràfic d’estupefaents van augmentar un 39%, amb 259 detencions. Els casos de violència de gènere i domèstica van suposar 28 detencions, una disminució del 43% respecte a l’any anterior.

El 2023 també va ser un any d’intensa tasca preventiva. La policia va organitzar xerrades en escoles per informar els estudiants sobre els riscos associats a l’ús d’alcohol i drogues, així com sobre la seguretat digital. A més, es van efectuar 2.103 controls d’alcoholèmia i drogues en l’àmbit de la circulació, amb un 5% d’infraccions detectades. Pel que fa a la sinistralitat viària, es van registrar 438 accidents, dels quals 238 van causar lesions i dos van ser mortals. Aquestes dades representen una disminució del 18% respecte al 2022.

El balanç anual reflecteix “l’activitat diversificada del cos de policia, que inclou gestió de requeriments, accions preventives i operacions destacades per abordar diversos tipus de delictes i mantenir el control al territori andorrà”.