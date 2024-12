El lloguer representa la meitat del sou per a dos de cada deu ciutadans

El lloguer es cruspeix més del 30% del salari del 60% de la població. És una de les evidències que es desprenen de l’últim sondeig d’opinió d’AR+I, publicat dijous passat i realitzat entre el 9 i el 25 d’octubre a una mostra de població de 823 persones. Aquesta queixalada de l’import del lloguer als ingressos mensuals supera, en alguns casos, el 50% (un 18% dels enquestats). Un 40,9% dels consultats destina a l’arrendament entre el 30% i el 49% del sou (en aquest grup, s’hi poden incloure famílies monoparentals, nouvinguts que cobren el salari mínim o persones que han hagut de viure un canvi forçós, com ara una separació). Només un 22,2% ha de pagar menys del 30%. La dada més escandalosa, però, és la relativa al lloguer d’una habitació en un pis compartit: un 76,9% dels enquestats assumeix que paga entre un 30% i un 49% de la mensualitat. L’import mitjà d’un lloguer són 909,36 euros. El cost mitjà d’una habitació és de 531,33 euros. Lògicament, el principal problema ciutadà esmentat al sondeig és el preu de l’habitatge (un 69,7% així ho considera).

“Els majors de 65 anys que viuen en un habitatge de lloguer són un col·lectiu vulnerable”

Joan Micó, Dir. Grup de Sociologia d’AR+I



Totes aquestes dades, però, també cal matisar-les comparant-les amb sondejos anteriors. Així, l’import destinat al pagament de l’arrendament ha disminuït moderadament respecte de l’any passat: per exemple, sumant lloguers i hipoteques, els ciutadans que dediquen entre el 30% i el 49% del salari a l’habitatge representen el 38,8% de la població; l’any passat, aquest grup sumava un 41,1% dels enquestats. Precisament, els ciutadans que paguen hipoteca o tenen un habitatge en propietat són els que han de destinar menys ingressos a la residència: un 40,6% ha de reservar menys d’un 30% de la mensualitat; un 29,2%, entre un 30% i un 49%, i només un 11% més del 50%.

“Les diferències entre el tipus d’habitatge i la nacionalitat evidencien divisions socials”

Joan Micó, Dir. Grup de Sociologia d’AR+I



EL LLOGUER DOMINA

Pel que fa als grups de població que viuen de lloguer o resideixen en un habitatge en propietat (pagat o amb hipoteca), el primer conjunt és el predominant: un 60,8% de la població viu en un habitatge de lloguer, mentre que un 25% resideix en una residència pagada i un 12,4% n’està sufragant una. Només un 0,4% viu en una habitació llogada. En aquest cas, les variacions respecte de l’any passat no són significatives. Ara bé, les diferències rellevants apareixen en l’apartat en què s’especifica la nacionalitat dels ciutadans que viuen en un habitatge en propietat: un 37,8% són andorrans i un 41,%, francesos. Només un 21,1% són espanyols. I la xifra baixa més en el cas dels portuguesos: un 6,6% tenen pagada una residència. Aquestes distàncies en les dades, apuntava el sociòleg d’AR+I Joan Micó, evidencien “les divisions socials” entre comunitats. Una dada més que assenyala Micó és la del nombre de majors de 65 anys que paga un lloguer: representen el 35% de la població (i són un col·lectiu vulnerable: “Han d’assumir un arrendament en un país on les pensions no s’anivellen al preu de l’habitatge”).

Una altra pregunta que AR+I planteja als enquestats que viuen de lloguer és la freqüència i les condicions en què l’arrendador vol actualitzar el contracte. Així, un 81,8% responen que durant el 2024 el propietari no els ha suggerit un augment del lloguer més enllà de l’IPC (el 2023 hi van respondre que no un 76,6%). Només un 12,5% han rebut la notificació d’una alça que supera l’aplicació de l’IPC. Pel que fa a les renovacions a cinc anys vista, un 64,4% diuen que no estan negociant cap ampliació del contracte (possiblement perquè la moratòria continua vigent). Entre aquells que busquen un nou habitatge activament (un 17,1%), el motiu principal que accelera el canvi és l’espai: un 19,5% al·lega que necessita un pis més gran o amb més habitacions. La llista de motius segueix amb els interessats a comprar un pis, aquells que es volen independitzar o els que busquen un habitatge més econòmic. Un 4,1% dels enquestats diuen que busquen nova residència perquè els fan fora del pis.