França talla l’accés per l’RN-320 a partir de les tres de la tarda

França tancarà l’accés a Andorra per l’RN-320 a partir de les tres de la tarda d’avui a causa de les condicions meteorològiques. Segons es va anunciar a les xarxes socials de la prefectura dels Pirineus Orientals, el pas per la frontera francoandorrana del Pas de la Casa estarà restringit a camions a les 15 hores i per a tots els vehicles al final de la tarda de diumenge. La decisió ha estat presa després de les alertes per fortes ventades i neu que dificultaran les condicions de trànsit.

En la piulada publicada al compte oficial, es demana seguir les indicacions i respectar l’obligació de disposar d’equipament especial per viatjar a la muntanya. A més, es recorda que es faran controls policials. Cal destacar que, de moment, la carretera RN20 que connecta Andorra amb l’Arieja continuarà oberta, així que, en principi, les afectacions només seran als Pirineus Orientals.

D’altra banda, el departament de Protecció Civil va activar ahir al matí una prealerta després que el Servei Meteorològic hagués emès un avís taronja per un episodi de vent fort a causa d’un temporal de vent de nord. La previsió meteorològica indica que l’arribada d’un front fred avui a la tarda portarà un increment del vent a tot el país que es preveu que deixi ràfegues de 90 km/h als fons de vall orientats de nord a sud i un episodi de vent excepcional en altura que pot superar amb escreix els 140 km/h. El temporal anirà acompanyat de neu i l’episodi més intens es preveu entre la tarda-vespre d’avui i dilluns al migdia.

La cota de neu, tot i començar als 2.000 metres a primeres hores de la tarda, baixarà ràpidament als 1.500 per situar-se a 900 metres a la nit.