Detingut un home a França per transportar 13.000 euros en mercaderies d’Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un resident de Carcassona, de 59 anys, ha estat detingut per la policia francesa després de ser descobert transportant un gran volum de mercaderies procedents d’Andorra amb l’objectiu de revendre-les. Segons informa el mitjà Actu.fr, el detingut feia viatges freqüents entre Carcassona i el Principat per proveir-se de productes com alcohol, tabac i perfums. La detenció ha estat el resultat d’una investigació exhaustiva del servei departamental de Policia Judicial de l’Aude, especialitzat en la lluita contra els tràfics il·lícits. Després d’interceptar el vehicle del sospitós, un Renault Scénic, els agents van descobrir 341 ampolles de diferents tipus d’alcohol, 300 flascons petits d’alcohol, 154 cartutxos de cigarretes i diversos lots de perfums.

En total, les mercaderies confiscades ascendeixen a uns 13.000 euros, amb un volum estimat d’uns 650 litres d’alcohol. A més, una perquisició al domicili del detingut va permetre recuperar més productes provinents del contraban.

El vehicle del detingut ha estat confiscat i el cas està ara en mans de la justícia. L’acusat haurà de comparèixer davant del tribunal el maig de 2025 per respondre als càrrecs de contraban i tràfic il·lícit. La policia manté oberta la investigació per determinar si l’individu forma part d’una xarxa més àmplia de contraban.