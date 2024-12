Denegada una inversió per riscos en l’ordre públic i la sobirania

El Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs presentat per l’empresa constructora E. SA contra la decisió del Govern de denegar la seva sol·licitud d’inversió estrangera. En una sentència dictada el 12 de desembre de 2024, el tribunal conclou que la resolució del Govern és conforme a dret i està justificada en la necessitat de protegir la sobirania, l’ordre públic i l’interès general del Principat.

El cas es remunta al febrer de 2023, quan el Govern va rebutjar la sol·licitud de l’empresa per ampliar el capital d’una societat andorrana amb l’objectiu de desenvolupar projectes immobiliaris. Segons el Govern, la inversió podria posar en risc la seguretat i l’ordre públic d’Andorra, atès que els representants de l’empresa, així com la mateixa societat, apareixen vinculats en diverses investigacions relacionades amb blanqueig de capitals.

El Superior ha destacat que informes administratius i investigacions obertes recollides en fonts públiques apunten a possibles connexions de l’empresa amb activitats il·lícites en el context del conegut cas Pujol. Aquest afer, que involucra membres de la destacada família catalana, s’ha centrat en operacions de blanqueig de diners a través d’empreses pantalla i inversions immobiliàries, algunes de les quals presumptament gestionades per la societat E. SA.

Tot i que l’informe de la Uifand –la unitat d’intel·ligència financera del Principat– no era concloent, el tribunal considera que la informació aportada és suficient per justificar la decisió del Govern. En aquest sentit, recorda que la Llei d’Inversió Estrangera del 2012 concedeix al Govern un ampli marge d’apreciació per denegar sol·licituds quan es detecti la mera possibilitat de perjudicis per als interessos nacionals.

L’empresa apel·lant va argumentar que la decisió es basava en proves insuficients, que incloïen informacions periodístiques no contrastades i fragments d’una resolució judicial espanyola que consideren parcial. A més, la societat va defensar que els seus representants no han estat mai processats per cap causa penal relacionada amb aquestes acusacions.

El Superior, però, ha rebutjat aquestes al·legacions i ha afirmat que les investigacions recollides, inclosa la vinculació de l’empresa amb operacions immobiliàries a Croàcia i amb presumptes activitats de blanqueig de capitals, són prou rellevants per generar preocupacions legítimes sobre l’impacte potencial de la inversió. A més, ha subratllat que l’absència d’antecedents penals no implica automàticament l’aprovació d’una inversió estrangera si hi ha risc per a l’ordre públic o econòmic.

D’altra banda, el Govern va defensar que la decisió estava plenament motivada i recolzada en indicis recollits tant per fonts internes com externes. Segons les autoritats, la concessió de l’autorització podria perjudicar greument la reputació i l’estabilitat econòmica del país, especialment en un moment en què el cas estava sota una forta atenció mediàtica i judicial.

CONTEXT NORMATIU

La Llei d’Inversió Estrangera del 2012 estableix que el Govern pot denegar qualsevol sol·licitud d’inversió que pugui comprometre la seguretat, la sobirania o l’ordre públic del Principat. Aquesta norma, creada en el marc de l’obertura econòmica d’Andorra, busca atreure capital estranger tot mantenint un marc de garanties per als interessos estratègics del país.

El reglament que desenvolupa aquesta llei permet a l’Administració sol·licitar informes d’altres organismes, com l’AFA o la Uifand, per avaluar els possibles riscos associats a les inversions. En aquest cas, el tribunal ha considerat que el procediment seguit pel Govern ha estat conforme a la llei i que les conclusions extretes es justifiquen plenament en els informes disponibles.