Theo Rogue, nou president del Col·legi de Fisioterapeutes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra (COFA) va celebrar dijous una assemblea general marcada per una participació rècord, en què es va procedir a la renovació de la junta de govern. En unes eleccions disputades, amb dues candidatures que van evidenciar “la vitalitat i el dinamisme de la professió a Andorra”, la llista liderada per Theo Rogue es va imposar, obtenint la confiança de la majoria dels fisioterapeutes col·legiats.

Des del COFA es va destacar que l’elevada participació en el procés electoral reflecteix la implicació dels professionals en la seva representació col·legial i la voluntat de continuar treballant per millorar les condicions del sector. “És una mostra del compromís amb la qualitat assistencial que s’ofereix als pacients i amb el creixement de la fisioteràpia al país”, van remarcar fonts del col·legi.

Un cop escollit, Theo Rogue va expressar el seu agraïment als col·legiats i va assegurar que la nova junta mantindrà una línia continuista respecte a l’anterior equip, liderat per Txell Agromayor. “Donarem continuïtat als projectes iniciats, però també posarem un èmfasi especial a reforçar les formacions continuades per als professionals, un aspecte clau per garantir la millor qualitat en la pràctica diària”, va explicar.

La nova junta també preveu explorar noves iniciatives que responguin a les necessitats canviants del sector i dels pacients, assegurant així que el COFA segueixi sent una institució de referència dins del sistema sanitari andorrà. Aquesta transició arriba en un moment crucial per a la fisioteràpia, en què es reivindica cada cop més com una disciplina essencial per a la salut i el benestar.