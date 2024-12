Plans de treball de la Xarxa de migrants i tràfic de persones

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, com a coordinador per Europa de la Federació Iberoamericana de l’Ombudsperson (FIO), ha participat en la reunió de treball telemàtica del comitè coordinador de la Xarxa de migrants i tràfic de persones de la FIO. La trobada ha servit per establir els plans de treball per al període 2025-2026 de la xarxa. El comitè coordinador està format pels ombudsman responsables de les cinc zones de la xarxa.