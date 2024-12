Leo Messi obre un 'family office' a Andorra per gestionar els seus negocis al Principat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’astre argentí Leo Messi, actual jugador de l’Inter Miami i resident fiscalment als Estats Units, ha decidit ampliar la seva presència a Andorra amb la creació d’un family office, una estructura destinada a gestionar el seu patrimoni i els seus negocis al país. Entre les seves propietats al Principat, Messi compta amb un hotel, un restaurant de luxe i interessos al sector bancari.

Segons ha informat La Vanguardia, el family office ocuparà una oficina d’uns 400 metres quadrats al Centre de Negocis Andbank, situat a Escaldes-Engordany, i ja disposa de dos empleats. Aquesta eina és habitual entre grans patrimonis per optimitzar la gestió financera i empresarial.

El Principat no és una destinació nova per a Messi. A més del nou family office, l’argentí ja és propietari d’un hotel i un restaurant al país, i té interessos en el sector bancari. La creació d’aquesta oficina respon, en part, a les avantatges fiscals que ofereix Andorra, com ara un impost de societats que no supera el 10%. Aquest marc fiscal, homologat amb la UE i l’OCDE des del 2018, resulta molt atractiu per a inversors internacionals.

Segons José Luis Camp, advocat d’Augé Legal & Fiscal, aquesta estructura permet “crear fórmules d’inversió que aprofiten les connexions bilaterals entre Andorra i altres països”. A diferència de països veïns com Espanya, on l’impost de societats és del 25%, o França, que arriba fins al 33,3%, el sistema andorrà s’ha consolidat com una alternativa competitiva.

Tot i la seva nova inversió a Andorra, el gruix del patrimoni i els negocis de Messi es troba als Estats Units, on fa quatre anys que resideix. Allà disposa d’un altre family office, centrat en inversions en sectors com l’esport, la moda, els mitjans de comunicació, l’entreteniment i la tecnologia, amb una oficina a San Francisco i quatre treballadors.

Recentment, també s’ha sabut que Messi prepara la sortida a borsa de la seva societat immobiliària, Edificio Rostower, que posseeix actius per valor de més de 235 milions d’euros. Aquesta societat compta amb propietats destacades, com el MIM Ibiza o el MIM Sotogrande, entre altres.

Fonts properes a Messi asseguren que la creació del family office andorrà no implica cap canvi en la seva residència fiscal actual als Estats Units. El jugador continua mantenint un fort vincle amb Barcelona i el FC Barcelona, però el seu futur sembla, de moment, centrat en el mercat nord-americà.

Aquest moviment empresarial subratlla la diversificació de Messi en el món dels negocis, consolidant la seva presència en àmbits tan diversos com la immobiliària, l’hostaleria i la banca, tant a nivell internacional com a Andorra.