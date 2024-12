L’AGIA celebra una reunió per parlar de l’acord amb Europa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi de Professionals d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA) es va reunir ahir amb els representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, i del Govern per abordar temes rellevants per al sector immobiliari i el seu paper en les negociacions amb la Unió Europea. A la reunió van assistir el president de la Cambra, Josep Maria Mas, i la directora, Sol Rossell, juntament amb el secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, i Jordi Olivé Cadena, responsable de relacions institucionals del Govern.

L’AGIA va voler remarcar la defensa dels interessos dels agents immobiliaris i el treball per garantir un desenvolupament sostenible del sector. Així ho va manifestar el col·legi en una publicació que va penjar a les seves xarxes socials, en què també va agrair a totes les parts implicades el diàleg constructiu i la col·laboració durant el procés.