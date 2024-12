Josep Duró diu que al partit “conservador” hi ha joves

Josep Duró, un dels principals impulsors del que denomina partit “conservador” –defugint l’etiqueta de dretes–, va reaccionar ahir als comentaris que va fer el cap de Govern, Xavier Espot, al·ludint que la formació representarà més el passat que el futur, en al·lusió a l’edat d’alguns dels promotors. L’excònsol d’Ordino no va amagar el seu malestar per aquestes paraules i va defensar que “també els veterans tenen dret a expressar les seves idees i aportar experiència”, alhora que va remarcar que també hi ha joves que simpatitzen amb la iniciativa: “No puc dir noms sense autorització.”

Duró va precisar el motiu pel qual s’autodefineixen com a conservadors: “No som del passat. Acceptem l’actual estructura institucional del Coprincipat; volem conservar les arrels del país; una economia liberal i protegida, i diversificar-la.” I va remarcar que quan eren grup d’opinió hi havia persones que ara se n’han desvinculat perquè no volen estar en un partit polític.

Per poder participar-hi s’han d’acceptar deu punts “fonamentals” de la futura formació. En aquests moments hi ha dues comissions que estan treballant en el programa, i en la comunicació i l’estratègia. Una part del suport prové de persones que se senten desencantades amb la gestió de Demòcrates i desitgen una visió més dretana. La política d’habitatge no acaba d’agradar per l’elevat “intervencionisme” i l’efecte negatiu.