França tancarà l'accés a Andorra per l'RN320 diumenge a la tarda

França tancarà l'accés a Andorra per l'RN320 a causa de l'alerta taronja decretada per Protecció Civil davant els episodis de fort vent i neu previstos per demà diumenge. A partir de les 15 hores, les autoritats franceses impediran el pas de vehicles pesats, i al final de la tarda no podrà passar cap tipus de turisme. Així ho ha emès la prefectura dels Pirineus Orientals a través de les xarxes socials, en un tuït on es recomana informar-se de les condicions del trànsit, així com fer cas a la informació que apareix en els cartells de missatges variables. Es recorda que és obligatori l'ús d'equipaments especials i s'avisa que es faran controls policials.