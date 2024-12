Espot lamenta els “missatges catastrofistes” sobre Europa

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, va admetre ahir –després de la tradicional sessió de Sant Tomàs– que el resultat del sondeig d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) publicat dijous no beneficia la posició de l’executiu (entre els enquestats, el no dobla suports al sí). “No és una enquesta que puguem qualificar de positiva per aquells que creiem que l’única via possible per garantir la prosperitat del nostre país és l’aproximació a Europa sota la forma d’aquest acord d’associació.” Malgrat tot, el fet de no estar a les portes del referèndum alleuja, momentàniament, els ànims del Govern, que veu marge per guanyar terreny i aconseguir un sorpasso: “Bona part de les persones que declaren que votarien no fonamenten la seva posició en una manca d’informació. Això és una finestra oberta que ens esperona a continuar la tasca de pedagogia que hem iniciat des de la responsabilitat.” De vegades, però, “aquest exercici de comunicació és difícil davant certs missatges catastrofistes o simplistes que, a través de les xarxes socials, tenen tendència a fer por”, va assegurar Espot, que va recalcar la protecció de la sobirania aconseguida durant les negociacions de l’acord: “Ni està en joc la fiscalitat ni el nostre model migratori.” “Haurem de redoblar els esforços per fer una comunicació transparent i equilibrada que obeeixi a la realitat dels fets”, va afegir el cap de Govern.