Els professors es plantegen fer mobilitzacions contra el Govern

Una reunió entre el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) i el ministeri de Funció Pública va deixar els membres del sindicat “decebuts” per la falta de resposta del Govern a les seves necessitats. Ara, es plantegen emprendre accions, com ara mobilitzacions o vagues, si ho decideixen els assemblearis del SEP.

A la reunió havien de discutir la graella salarial i la carrera professional, dos temes que ja fa anys que porten cua i sobre els quals els professors esperaven que es fessin propostes en els dos àmbits. En canvi, van rebre allargues en afirmar que s’han d’acabar de concretar els plans i que es tornarien a reunir al març perquè el Govern presentés el full de ruta que ha dissenyat.

El secretari general del SEP, Sergi Esteves, va explicar que de la graella salarial l’executiu ja té l’estudi fet, però encara falten alguns retocs i validar-la dins dels diferents ministeris, motiu pel qual no la van presentar a la reunió. Aquesta inacció no s’adequa a la “greu” situació que viu l’educació, que és el cos especial que “menys opcions té de créixer, ja que només compta amb la base salarial i els complements per antiguitat”, va explicar Esteves. Una falta d’incentius que provoca “una diferència d’entre 1.000 i 1.500 euros entre els sous dels professors i altres cossos especials”, va lamentar el secretari general del SEP.

L’altra patata calenta és la de la carrera professional. Des del SEP van lamentar que no s’inclogués una partida dins del pressupost del 2025, perquè “ja està acabada en l’àmbit tècnic”, va explicar Esteves, que va afegir que el que falta perquè entri en funcionament és “valentia”.

Tot plegat fa que el des del sector no se sentin valorats i seran els membres del sindicat en la pròxima assemblea els que decidiran el següent pas. Sobre la taula tenen dues opcions: la de la paciència, i esperar al març per veure si Govern aporta un full de ruta que els convenci, o emprendre accions com ara mobilitzacions o, fins i tot, la vaga, va assegurar Esteves, que va afegir que entén que canvis com aquests són complexos i poden tardar temps, però que la situació demana celeritat.

Mentrestant, l’educació es troba en un moment força delicat marcat per la manca de professionals i una borsa d’interins que està “sota mínims”. Dos fronts oberts que podrien provocar que l’any vinent hi hagués “manca de professors”, va avisar Esteves.