Dos cotxes col·lideixen i envesteixen un vianant al port d'Envalira

Un accident al port d'Envalira durant aquesta tarda ha deixat un ferit. Dos cotxes han col·lidit, per motius que encara es desconeixen, i han atropellat el conductor d'un altre vehicle que en aquell moment es trobava fora del turisme. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins als llocs dels fets per atendre el ferit, turista i amb edat per confirmar, i l'han traslladat a l'hospital, ja que podria patir alguna fractura. Els tres cotxes tenien matrícula espanyola.