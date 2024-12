Càritas Andorrana recull més de 76.000 euros per la dana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Càritas Andorrana aporta un total de 76.164,55 euros, juntament amb la recollida de material educatiu fungible de l’escola andorrana de primària de Santa Coloma, que es destinaran al pla de resposta a l’emergència davant les conseqüències de la dana a València gràcies a la xarxa de Càritas. Aquest import se sumarà a les donacions i col·laboracions que ha rebut Càritas Diocesana de València per part de diferents institucions, empreses i particulars que s’han unit per ajudar en la reconstrucció i reparació dels danys causats per les greus inundacions.

Aquest pla de resposta s’ha elaborat partint de les necessitats identificades i se centra en quatre línies d’acció per als pròxims tres anys. En primer lloc, la restitució de les necessitats bàsiques, com ara alimentació, higiene, roba i assegurar la mobilitat de les persones, i, en segon lloc, l’habitatge i l’allotjament.