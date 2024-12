Amenaça de vaga dels conductors de Coopalsa pels horaris

Els conductors de Coopalsa amenacen de fer una vaga amb vista als mesos de temporada alta. Tal com ha declarat al Diari un dels membres del comitè d’empresa, Marcelo Orieta, “és l’única solució possible” si les negociacions amb la companyia no arriben a bon port. Entre les principals reivindicacions demanen tornar als horaris intensius que es tenien fins fa dos mesos i mig. Aquests constaven de vuit hores de treball i mitja hora per poder descansar.

Orieta relata que cada vegada és més complicat “passar temps amb les nostres famílies” i “poder descansar”, ja que els torns assignats per l’empresa comprenen uns horaris partits que van entre les sis del matí i les onze de la nit. “Potser comencem a treballar a les vuit del matí, acabem a les dotze, descansem un parell d’hores, tornem a la feina quatre hores i tornem a parar”, relata Orieta. Preguntat per això, el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, va detallar al Diari que “l’empresa tracta de planificar el servei de la millor manera que considera i sempre dins de la legalitat”.

“Sembla que fins que no passi una desgràcia a la carretera no s’adoptaran mesures”

Marcelo Orieta, Membre del comitè d’empresa





Dijous passat ja va tenir lloc la primera taula mediadora al ministeri de Treball per tractar d’arribar a un acord entre totes les parts. Una reunió que no va resultar satisfactòria, ja que només van aconseguir que l’empresa els reconegui deu minuts dels quinze que s’inverteixen a fer el canvi de torn a les parades. Fins ara aquest temps no se’ls computava com a treballat. En aquesta línia, Dallerès va detallar que el que es vol és “tractar de tenir la plantilla contenta, al mateix temps que s’ofereix un bon servei”, i que “la voluntat de l’empresa és la de poder resoldre com més aviat millor la situació”. El següent pas del conflicte col·lectiu portarà les dues parts a una taula arbitrària. Aquí, un àrbitre escoltarà tots els arguments i decidirà si s’està vulnerant o no la norma. En cas afirmatiu, el procés continuaria per la via judicial.

“La voluntat de l’empresa és la de poder resoldre com més aviat millor la situació”

Gabriel Dallerès, Gerent de Coopalsa



Segons el comitè, cada mes abandonen l’empresa entre cinc i deu treballadors per les condicions actuals. “Hi ha xofers que portaven molt de temps i que no aguanten més. Per exemple, tinc dos companys que han hagut de demanar la baixa laboral”, relata Orieta. El membre del comitè posa en valor la figura del conductor de bus, atès que “quan hi ha un problema amb el servei sempre es posa la mirada sobre ell” i “no en les condicions” que des de l’entitat contractadora se’ls estan oferint. “No podem descansar i la feina és molt complicada, ja que s’ha d’estar atent a molts factors. I no tan sols ens estem jugant la nostra vida, sinó també la dels passatgers que portem. Sembla que fins que no tingui lloc una desgràcia no s’adoptaran mesures”, explica.

Tal com confirma la comissió, en total són uns 85 treballadors de Coopalsa els que estarien disposats a anar a la vaga que es convocaria, molt presumiblement, entre els mesos de gener i de febrer. Entre altres reivindicacions, es demana un lavabo i una àrea de descans on poder realitzar les parades que assegurin el repòs necessari per als treballadors.

Aquesta situació arriba després que l’empresa va anunciar fa uns dies un increment del 10% respecte al 2023 en la quantitat d’usuaris que fan servir el servei. En total, es calcula tancar l’any amb 5,5 milions de clients. Dallerès va atribuir el creixement de la demanda a la gratuïtat del servei per als residents, però també a factors com el boca-orella o els costos dels vehicles particulars.