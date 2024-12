Suport ampli a la llei de caça i a la comissió de creixement urbanístic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La unanimitat va estar ben present en la darrera sessió ordinària del Consell General abans de l’aturada per les vacances de Nadal. Així, els tres punts que se sotmetien a votació van prosperar amb el vot favorable de tots els consellers de la cambra parlamentària. Va ser el cas de la llei de caça, que malgrat haver estat un text molt debatut en comissió legislativa va rebre el suport de tots els grups parlamentaris. De la mateixa manera va ser aprovada la creació d’una comissió d’estudi que analitzi les accions i mesures tècniques d’ordenació del territori i urbanisme a implementar per assegurar un creixement urbanístic sostenible. La consellera demòcrata Gemma Riba va apel·lar a una “reflexió serena, profunda” i que serveixi per planificar el present i el futur. L’últim punt va ser la modificació de la Llei del cens proposada conjuntament pels set comuns, permetent seguir endavant amb la seva tramitació parlamentària.