El Superior desestima el recurs de la patronal per les llicències turístiques

El Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha desestimat el recurs presentat per l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT) i la societat mercantil G. SL contra la decisió del Govern de no admetre a tràmit la seva petició relacionada amb les llicències d’habitatges d’ús turístic. La demanda impugnava l’article 4 de la Llei 32/2022, que estableix la cancel·lació automàtica de les llicències d’habitatges turístics en cas de canvi de propietari, una mesura que els empresaris consideren inconstitucional i contrària als drets adquirits.

L’AEAT al·legava que la normativa vulnera l’article 3.2 de la Constitució, que protegeix els drets adquirits i les situacions consolidades. Els demandants sostenien que aquesta mesura implica una aplicació retroactiva de la llei, atès que afecta llicències ja concedides i inscrites al Registre d’habitatges d’ús turístic, forçant els nous propietaris a iniciar de nou els tràmits per obtenir autorització administrativa.

A més, l’AEAT argumentava que la mesura podia generar inseguretat jurídica i impactar negativament en les transaccions immobiliàries, un aspecte clau en un sector, que depèn en gran manera de l’estabilitat del marc regulador. Per això, van sol·licitar al Govern que declarés la continuïtat de les llicències existents, però la sol·licitud va ser inadmesa a tràmit pel ministeri de Turisme, una decisió que posteriorment va ser avalada pel Tribunal de Batlles i, ara, pel Tribunal Superior.

En el seu pronunciament, el Tribunal Superior ha ratificat la posició del Govern, que argumentava que no es donaven les condicions per plantejar un procés incidental d’inconstitucionalitat. Segons el tribunal, no hi ha cap acte administratiu concret que hagi aplicat la norma de manera perjudicial als demandants. De fet, la sol·licitud presentada per l’AEAT era, segons el Govern, una petició de futur, ja que cap llicència havia estat cancel·lada per un canvi de propietari fins al moment.

El tribunal també ha rebutjat la idea que les parts puguin plantejar impugnacions indirectes de lleis, recordant que aquest mecanisme està reservat als tribunals quan considerin que una norma concreta és imprescindible per resoldre un litigi i, a més, que vulnera la Constitució. En aquest cas, com que no hi ha un conflicte concret, la petició de l’AEAT ha estat qualificada d’inadmissible.