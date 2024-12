El raonador participa en la reunió de la Federació Iberoamericana d'Ombudsperson

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Cañada, com a coordinador per Europa de la Federació Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), ha participat en la reunió de treball telemàtica del comitè coordinador de la "xarxa de migrants i tràfic de persones" de la FIO. La trobada ha servit per establir els plans de treball pel període 2025-2026 de la xarxa.

Segons Cañada, l'objectiu és “la promoció d’una migració segura, ordenada i regular, posant l’èmfasi en el respecte a la dignitat humana i els drets humans de totes aquelles persones que un dia van decidir buscar noves oportunitats, protecció i un futur millor per a elles i les seves famílies”.

El raonador ha estat nomenat recentment coordinador per Europa de la “Red de migrantes y trata de personas” de la FIO, que té com a objectiu principal el desenvolupament d’investigacions o informes que permetin visibilitzar les vides de les persones migrants, persones en situació de tràfic de persones i les seves necessitats d’atenció integral i protecció de la seva vida, integritat així com la seva llibertat personal.