La majoria vol apujar el doble de l’IPC les pensions inferiors o iguals al salari mínim

Demòcrates i Ciutadans Compromesos presenten un total de 25 esmenes als pressupostos de l’any vinent. Tal com va anunciar ahir en una roda de premsa de presentació la consellera general del grup parlamentari de DA, Maria Martisella, demanen l’augment del doble de l’IPC de les pensions inferiors o iguals al salari mínim. Una proposta de canvi que és per a tothom igual i que no afectarà el lloc de residència dels beneficiaris.