L'empresa es nega a repatriar als treballadors peruans

Els tres de treballadors peruans desplaçats a Andorra per l'empresa Construart es troben en una situació límit després de ser acomiadats. Contractats sota la promesa d'una feina estable i condicions dignes, denuncien ara que l'empresa els ha deixat sense feina, sense recursos econòmics i sense suport per retornar al seu país d'origen, incomplint la seva obligació de pagar les despeses de repatriació, "com obliga la llei d'immigració", va precisar ahir un portaveu de l'USdA, que s'encarrega de l'assessorament d'aquestes persones

"Aquests treballadors es troben “abandonats, sense diners ni cap opció viable per continuar a Andorra o tornar a Perú”. El representant sindical destaca que l'empresa no només els ha acomiadat sense previ avís, sinó que ha incomplit la legislació en matèria laboral i humanitària. L'empresa admet que va fer un acomiadament no causal, se nse preavís ni comunicat per escrit. Segons l'advocat de l'USdA, Eduard Coll, aquest tràmit no s'ha fet d'acord amb la llei, "la qual cosa converteix en injustificat aquest acomiadament i implica una indemnització més elevada".

Els treballadors van ser contractats per un període de sis mesos, el màxim permès per la legislació andorrana per a desplaçats. Tot i això, alguns d’ells asseguren que no se’ls havia informat clarament d’aquesta limitació abans d’arribar al país. “Si ens haguessin dit que només serien sis mesos i després ens hauríem de buscar la vida, no hauríem vingut”, explica un dels afectats.

Amb un sou mensual de 1.620 euros, les despeses bàsiques com allotjament (350 euros), transport (20 euros) ja reduïen considerablement els seus ingressos reals. A més, afegeixen que se'ls va obligar a fer hores extres, aparentment voluntàries, sota l’amenaça de no renovar-los el contracte si no les complien. També se'ls ha cobrat l'assegurança privada (70-80 euros) que va ser contractada per l'empresa.

Dimarts vinent es queden al carrer sense que hagi cap resposta ni ningú assumeixi responsabilitat. L'USdA considera que Inspecció de Treball hauria d'haver actuat davant una presumpta irregularitat "tan descarada"