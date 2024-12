L’Audiència de Madrid no admet la querella de Joan Pau Miquel

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Madrid ha certificat la inadmissió de la querella en primera instància, presentada pel CEO de Banca Privada d’Andorra, Joan Pau Miquel, contra l’excap de la unitat d’afers interns del cos nacional de policia, Marcelino Martín Blas, i l’exagregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya a Andorra Celestino Barroso, així com diversos dirigents del ministeri de l’Interior per les amenaces proferides i les maniobres que haurien articulat per obtenir informació sobre dades financeres de líders independentistes. Així ho va avançar ahir al matí el mitjà català elMón, apuntant que les raons dels magistrats són que encara no hi ha prou “indicis sòlids” per obrir una investigació penal, i el cas encara es considera únicament diligències prèvies. La resolució, segons apunta el mitjà català, considera que encara no hi ha prou proves que justifiquin una investigació penal, i més d’altes personalitats de l’estat espanyol.